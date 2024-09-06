Жители Подмосковья подали более двух тысяч заявок на переезд из аварийного жилья

С начала 2024 года собственники аварийного жилья в Подмосковье подали более 2,3 тысячи заявлений на жилищные сертификаты. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Расселение проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Наибольшее число заявок поступило от жителей Шатуры, Орехово-Зуевского округа, Щелково, Сергиево-Посадского округа, Ступино и Егорьевска. В общей сложности данной мерой поддержки планируют воспользоваться более 3,6 тысячи человек, в совокупности расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 66,7 тысячи квадратных метров.

«С помощью сертификата собственник сможет построить дом, приобрести готовое жилье или квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.