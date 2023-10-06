Жители Подмосковья подали более восьмисот заявок на заготовку дров с начала года
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С начала этого года жители Московской области подали 822 заявки на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, то есть дров для отопления. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.
«По сравнению с прошлым годом число обращений уменьшилось. В 2022 году за весь год жители обращались за получением этой услуги 1191 раз», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
По его словам, наибольшее число заявок направляли жители Рузского, Волоколамского округов, Луховиц, а также Можайского и Орехово-Зуевского. Отметим, что услугу можно получить через региональный портал госуслуг.
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