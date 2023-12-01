Жители Подмосковья приняли участие в тестировании на тему Великой Отечественной войны

Жители Подмосковья поучаствовали в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в рамках Дня неизвестного солдата. Об этом сообщили в парламенте региона.

В этом году в муниципалитетах области открыли пятьдесят специальных площадок для написания теста — на базе образовательных и культурных учреждений, молодежных центров. Задания тестирования были двух уровней сложности — базового и профильного.

К мероприятию присоединились и члены молодежных парламентов Подмосковья. По словам председателя регионального молодежного парламента Татьяны Некрасовой, основная цель тестирования заключается в том, чтобы заинтересовать людей в истории страны, дать им новую информацию о великих подвигах предков.