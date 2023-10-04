Жители Подмосковья продолжают присоединяться к рядам общественных лесных инспекторов

В сентябре еще семь человек присоединились к добровольным помощникам лесничих. Теперь в Московской области зарегистрировано уже триста тринадцать добровольных помощников лесничих. Об этом сообщили в региональном Комлесхозе.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что общественные лесные инспектора помогают выявлять случаи незаконной рубки и нарушения лесного законодательства, фиксируют правонарушения, помогают на пожарах и проводят разъяснительную работу среди своих соседей, напоминают жителям региона о правилах поведения в лесу.

Подчеркнем, что деятельность общественников осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.Вместе со специалистами лесного хозяйства добровольцы участвуют в эколого-патриотических акциях по посадке деревьев «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево» и других мероприятиях по лесовосстановлению, а также в субботниках по уборке мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об участии подмосковных строителей в восстановлении Донбасса.