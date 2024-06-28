Жители Подмосковья с начала года обратились за онлайн-услугами более 11 миллионов раз

Жители Подмосковья с начала года обратились за цифровыми услугами одиннадцать с половиной миллионов раз. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сейчас в регионе в онлайн-формат переведены все социально значимые услуги. Доля обращений за ними составляет более 99%. Это говорит о том, что жителям удобно пользоваться областным сайтом госуслуг, отметили в министерстве.

«Это подтверждает и уровень удовлетворенности качеством предоставления электронных услуг: при плане 4,4 балла он составляет 4,6 балла», - рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Она добавила, что зона покрытия сотовой связью в Подмосковье превышает 97%. Почти 88% домохозяйств подключены к интернету.