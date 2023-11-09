Жители Подмосковья смогут научиться организовывать хакатоны
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Международная онлайн-конференция Организаторов Хакатонов пройдет уже в декабре. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.
Отмечается, что эта конференция станет современной площадкой для диалога организаторов хакатонов, участников, реального сектора, образовательных организаций, а также органов власти. Участие в конференции бесплатное.
Подчеркнем, что для того, чтобы принять участие необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте. После чего на указанную в заявке почту будет направлено подтверждение участия и организационная информация.
При этом в рамках конференции проводится конкурс идей хакатонов. Ожидается, что победители данного конкурса получат призы и подарки, а также станут соорганизаторами хакатона СНГ CIS Hack 2024.
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