Жители Подмосковья могут подать заявку на участие Всероссийском конкурсе информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля — Россия», сделать это можно до конца сентября. Об этом сообщает Минсельхоз России.

Участниками могут стать индивидуальные авторы и семьи, делящиеся своими историями о сельском образе жизни и популяризирующие его ценности, блогеры, стремящиеся рассказать о преимуществах загородной жизни, а также журналисты российских СМИ, освещающие тему сельского хозяйства, жизни за городом и народных традиций. Узнать другие подробности можно здесь. Отметим, что конкурс проводят в рамках госпрограммы Министерства сельского хозяйства страны «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

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