Жители Подмосковья смогут получить услуги ЗАГСа в центрах «Мои Документы»

Жители Подмосковья могут получить услуги по регистрации актов гражданского состояния в 70 центрах госуслуг региона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря тому, что все услуги ЗАГСа теперь можно получить в МФЦ, они стали гораздо доступнее для жителей Московской области. Ведь в центрах можно решить сразу несколько вопросов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что в МФЦ гражданам будут доступны все услуги ЗАГСа, помимо торжественной регистрации брака. Например, они смогут зарегистрировать брак, рождение, усыновление и удочерение и установить отцовство и не только. Узнать о времени работы конкретного центра можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.