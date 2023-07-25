Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Второй Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» пройдет в Подмосковье. Конкурс будет проходить по следующим номинациям: лучший двор, лучший подъезд, самый дружный дом, а также самый энергоэффективный дом.

Отмечается, что прием заявок продлится до 10 октября. Все поступившие заявки, прошедшие проверку на соответствие формальным требованиям, будут опубликованы на сайте. До конца ноября будет осуществляется «народное голосование» за опубликованные заявки.

Так, в начале декабря жюри Конкурса определят пять победителей в каждой номинации из числа заявок, получивших наибольшее количество голосов в «народном голосовании». А награждение победителей осуществят не позднее 20 декабря. Награждение победителей и номинантов осуществляется в ЦИК Партии «Единая Россия» (г. Москва), а также на базе региональных отделений Партии с участием региональных представителей органов власти.

Напоминаем, что в прошлом году в данном конкурсе приняли участие двести двадцать пять дворов из 47 муниципалитетов Подмосковья.