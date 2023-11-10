Жители Подмосковья смогут принять участие в первой конференции по экспортной электронной торговле EXPORT ONLINE

Жители Московской области смогут принять участие в первой конференции по экспортной электронной торговле EXPORT ONLINE 2023, которая состоится в начале декабря. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что в качестве спикеров на мероприятии выступят представители крупнейших компаний, включая ООО «Интернет Решения» (Ozon), ООО «Вайлдберриз» (Wildberries), ООО «СберОбразование». Они расскажут участникам о последних тенденциях в мире онлайн-торговли. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.