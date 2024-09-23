Жители Подмосковья смогут принять участие в «Цифровом Диктанте»

Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской акции «Цифровой Диктант» и проверить свои знания в области цифровой грамотности, мероприятие пройдет в октябре. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках мероприятия участники смогут также провести анализ ошибок и разработать индивидуальную стратегию для развития недостающих знаний. Диктант проведут в формате онлайн-тестирования, задания в нем будут адаптированы по возрастам. Оно будет состоять из пяти блоков — Цифровое потребление, Цифровые компетенции, Цифровая безопасность, Цифровые технологии и новый блок, посвященный вопросам использования цифровых финансовых сервисов и услуг — Финансовая киберграмотность. Принять участие можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 6+