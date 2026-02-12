Жители Подмосковья смогут присоединиться к акции «Игрушка ветерану»

Жители Подмосковья смогут присоединиться ко Всероссийской акции «Игрушка ветерану», приуроченной к 81‑й годовщины Великой Победы. О старте акции объявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова — ее проведут в рамках Международной детско‑юношеской премии «Экология — дело каждого». Об этом сообщили в пресс-центре премии.

Участникам предстоит своими руками сшить плюшевого белого медведя Умку — символ премии Росприроднадзора и отправить ее вместе со словами поддержки до 1 апреля 2026 года на экопочту премии в Москву. Посылки после этого доставят фронтовикам Великой Отечественной войны.

«Сшитая своими руками игрушка и несколько искренних строк — это тепло Победы, ощутимое сквозь года. <…> Объясните детям, почему важна эта акция, расскажите им о героях в вашей семье, а мы поможем доставить ваши подарки фронтовикам по всей стране. Так мы покажем, что новые поколения помнят и берегут подвиг народа», — сказала Светлана Радионова.

По ее словам, забота о ветеранах является долгом и частью общей гражданской ответственности.

Отметим, что игрушку можно отправить по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. В графе «Кому» указать — «Экология — дело каждого».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 0+