Жители Подмосковья смогут проголосовать за культурную столицу России

15 апреля 2025 года будет объявлено о начале подачи заявок первого этапа на конкурс на определение культурной столицы 2027 года, а также будет запущено «Народное голосование» на портале Госуслуг

В заявках городам нужно презентовать свою деятельность в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы. Заявки рассматриваются экспертами в трех измерениях — история, настоящее и будущее — по следующим направлениям: архивы и историко-культурное наследие; материальные культурные ресурсы; духовно-нравственные ценности; городская среда и урбанистика; инновации и креативные индустрии; туризм и индустрия гостеприимства; образование и просвещение; экология и здоровый образ жизни; система массовых коммуникаций; некоммерческий сектор; инклюзивная экосистема; территориальный маркетинг и брендинг.

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробная информация представлена на сайте конкурса.