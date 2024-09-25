Жители Подмосковья смогут записаться на телемедицинские консультации в областной онкодиспансер

«Обращаться за консультацией могут пациенты, как с установленным диагнозом, так и с подозрением на онкологию. Для этого пациент записывается удобным ему способом, с ним связывается медицинский регистратор и назначается дата и время», — уточнила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.