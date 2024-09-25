Жители Подмосковья смогут записаться на телемедицинские консультации в областной онкодиспансер
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
В Московском областном онкологическом диспансере запустили телемедицинские консультации, специалисты смогут принимать до 25 человек в день. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Обращаться за консультацией могут пациенты, как с установленным диагнозом, так и с подозрением на онкологию. Для этого пациент записывается удобным ему способом, с ним связывается медицинский регистратор и назначается дата и время», — уточнила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.
Записаться и получить консультацию специалиста можно здесь. Кроме того, можно оформить запись по телефону 8 (495) 521-58-00.
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