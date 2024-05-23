Жители Подмосковья смогут проверить родинки в областных Центрах амбулаторной онкологической помощи

В эту субботу в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей, посвященный Всемирному дню диагностики меланомы, в рамках которой совершеннолетние жители Подмосковья смогут проверить родинки и другие новообразования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Меланома — одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования на коже. В эту субботу День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Можно будет пройти диагностику с помощью дерматоскопа, получить консультацию онколога», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве уточнили, что пройти обследование можно будет без предварительной записи с 08:00 до 14:00. Для этого нужно будет иметь при себе полис ОМС, СНИЛС и паспорт. В случае появления подозрений на онкологическое заболевание пациента направят на более углубленную диагностику. Найти адреса центров можно здесь.

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