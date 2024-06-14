Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье почти в сорока парках в эти выходные

Жители Подмосковья в эти выходные смогут проверить свое здоровье в 37 парках региона, в том числе, в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это очень удобно, потому что не все могут обратиться в поликлинику в будние дни. Акция же позволяет объединить приятное с полезным — позаботиться о своем здоровье и прогуляться на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В случае необходимости пациентов могут направить в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. При себе для прохождения профосмотра нужно иметь паспорт и полис ОМС. Ознакомиться с результатами обследования можно будет на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.