Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках в эти выходные

Жители Московской области смогут проверить свое здоровье в 24 городских парках в эти выходные в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщили в областном Минздраве. Выездные бригады врачей будут принимать пациентов в Коломне, Ивантеевке, Химках, Клину и других городах.