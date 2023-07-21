Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках в эти выходные
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Жители Московской области смогут проверить свое здоровье в 24 городских парках в эти выходные в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщили в областном Минздраве. Выездные бригады врачей будут принимать пациентов в Коломне, Ивантеевке, Химках, Клину и других городах.
«Уже более четырех тысяч человек воспользовались возможностью проверить свое здоровье, не посещая поликлинику. В городских парках работают бригады медицинских специалистов: можно сдать анализы и получить консультацию», — рассказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.
Отметим, что для прохождения профилактического осмотра гражданам нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.