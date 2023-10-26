Жители Подмосковья смогут увидеть «кровавую охотничью» Луну

В ночь с 28 на 29 октября в небе над многими регионами России можно будет наблюдать частичное лунное затмение. Это редкое астрономическое явление характеризуется тем, что Луна приобретает красный оттенок, поэтому ее называют «кровавой».

По словам астрономов, в этот раз жители Москвы и Подмосковья увидят еще и «Охотничью» Луну, сообщил «Московский комсомолец». Явление называется так из-за сезонности, поскольку раньше в конце октября обычно начиналась активная охота, чтобы запастись дичью на зиму,

По информации издания, наблюдать лунное затмение в Москве и Подмосковье можно будет в субботу с 21:35 до 22:52. Спутник Земли скроется только частично, поэтому каких-то специальных устройств для того, чтобы увидеть это явление, не понадобится.

Ранее эзотерик Инесса Алиева рассказала, как привлечь финансовое благополучие с помощью лунного затмения.