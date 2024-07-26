Жители Подмосковья смогут узнать о поступлении в областные колледжи

В следующий вторник для жителей Подмосковья проведут прямую линию по вопросам поступления в областные колледжи, они смогут узнать об особенностях поступления и алгоритме действий. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

На мероприятии выступит ответственный секретарь приемной комиссии подмосковного колледжа «Энергия» Александр Петров. Участникам расскажут о деталях поступления, а также ответят на интересующие их вопросы. Для участия нужно перейти по ссылке и выбрать тему «Приемная кампания системы среднего профессионального образования Московской области 2024–2025».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.