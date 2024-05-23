Жители Подмосковья смогут воспользоваться «Народным инспектором» на портале «Добродел»

Модуль «Народный инспектор» появился в приложении «Добродел», с его помощью жители смогут сообщать о выявленных нарушениях и прикреплять соответствующую видеозапись. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы начать им пользоваться, просто необходимо обновить приложение на своем смартфоне до последней версии», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что с помощью сервиса граждане смогут сообщать о размещении транспорта на зеленых насаждениях, детских и контейнерных площадках, а также о сбросе мусора из автотранспорта, мусоре рядом с контейнерной площадкой, незаконных надписях и не только. Их обращение будет рассматривать Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В случае подтверждения факта нарушения автовладельцу назначат штраф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.