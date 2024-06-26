Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию психолого-медико-педагогической комиссии онлайн
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Жители Подмосковья теперь смогут оформить запись на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в режиме онлайн в рамках нового сервиса, который появился на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Ранее для этого приходилось с пакетом документов лично обращаться в центральную или территориальные ПМПК. Благодаря «цифре» все стало гораздо проще», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В ведомстве уточнили, что прохождение такой комиссии позволит своевременно выявить умственные, психические, поведенческие и другие проблемы у детей и скорректировать их. Воспользоваться сервисом могут родители, законные представители ребенка или работники образовательных организаций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.