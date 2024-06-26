Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию психолого-медико-педагогической комиссии онлайн

Жители Подмосковья теперь смогут оформить запись на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в режиме онлайн в рамках нового сервиса, который появился на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.