Благодаря акции «Литература — школам Донбасса» для школьников ДНР удалось собрать 103 тысячи книг из учебной программы — сказок, произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. Об этом рассказали в региональном Министерстве образования.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что дети, их родители и другие неравнодушные жители всех городских округов Подмосковья приняли в гуманитарном сборе самое активное участие.

Ожидается, что в ближайшее время литература будет доставлена, чтобы пополнить фонды школьных библиотек общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил дать разъяснения о сроках и ходе капремонта гимназии в подмосковном Дзержинском.