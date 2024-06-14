Жители Подмосковья стали участниками акции, посвященной Всемирному дню донора

«С начала года более тысячи человек помогли пациентам онкодиспансера и сдали кровь. Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут», — рассказал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.