Жители Подмосковья стали участниками акции, посвященной Всемирному дню донора
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Более 30 жителей Подмосковья приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню донора, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Она прошла в областном онкологическом диспансере.
«С начала года более тысячи человек помогли пациентам онкодиспансера и сдали кровь. Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут», — рассказал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.
По его словам, донор сдает 450 миллилитров крови, которую впоследствии разделяют на эритроциты, тромбоциты и плазму, чтобы помочь сразу нескольким пациентам. Отметим, что отделение переливания крови медицинского учреждения работает со вторника по пятницу с 8:00 до 11:00.
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