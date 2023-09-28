Жители Подмосковья старше 50 лет могут подать заявку на участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2023»

Уже порядка 240 жителей Подмосковья старше 50 лет подали заявки на участие в конкурсе личных достижений пенсионеров «Спасибо Интернету-2023». Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что в этом году конкурс проходит в шести номинациях. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать историю по теме одной из номинаций. Автор-участник также должен подобрать и предоставить две фотографии: первая — портретная, вторая — фотография автора работы за компьютером или с планшетом/смартфоном.

Напоминаем, что подать заявку можно на официальном сайте проекта до 23 октября. Там же можно ознакомиться с подробной информацией о конкурсе и правилах участия. В настоящий момент Московская область входит в топ-5 по количеству заявок на участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2023».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется уже весной 2024 года.