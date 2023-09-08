Губернатор Подмосковья: благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется весной 2024 года

Благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется в мае следующего года. Общей рекреационной зоной, которая расположена на границе городского округа Люберцы и микрорайона Некрасовка Москвы, смогут воспользоваться жители и гости Подмосковья и столицы, сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эта территория, которая нуждалась в особой заботе (и нас просили об этом жители), через полтора года будет выглядеть совсем по-другому. Важно, чтобы все было безопасно — и мост, и переход. Это и удобное сообщение, и место, где жители смогут отдохнуть с детьми, с друзьями. Я думаю, мы справимся. Хотел бы поблагодарить вас, Сергей Семенович [Собянин], за то, что мы так легко совместно реализуем такие очень важные проекты», — сказал глава Подмосковья.

В ходе работ будет обновлена территория площадью более 40 гектаров. Здесь расчистят озеро, построят мост Дружбы, обустроят круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов, лодочную станцию, детские, спортивные и смотровые площадки, а также зоны отдыха и места для рыбалки. Кроме того, будет проведено освещение.

«У нас с Московской областью масштабное сотрудничество по целому ряду глобальных направлений — транспортная программа, инженерная, экология, социальное направление. И, конечно же, мы не можем обойти вниманием вопросы благоустройства, так как область и город — это, по сути, живая ткань. И есть территории, где без совместной работы это невозможно сделать. Мы договорились с Андреем Юрьевичем Воробьевым о совместном проекте благоустройства Черного озера», — сказал мэр Москвы.

Отметим, что сейчас проходит работа по передаче земельных участков под благоустройство.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.