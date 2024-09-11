Жители Подмосковья старше 50 лет могут поучаствовать в конкурсе по компьютерной грамотности

У жителей Подмосковья старше 50 лет, а также людей с инвалидностью есть еще полтора месяца для того, чтобы подать заявку для участия в 10 Всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что конкурс проводится по пяти номинациям. Работы принимаются до 24 октября 2024 года, итоги планируется подвести не позднее 25 декабря 2024 года. По итогам мероприятия будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями и две своих фотографии.