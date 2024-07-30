Жители Подмосковья теперь могут оформить перерасчет за газ через портал региональных госуслуг

Оформить перерасчет начислений за газ жители Подмосковья теперь могут на региональном портале госуслуг или в приложении «Добродел». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Уточняется, что оформить данный перерасчет можно в том случае, если человек временно отсутствовал в жилом помещении по каким-либо причинам или поменялось количество проживающих людей. Для этого следует открыть страницу услуги «Перерасчет размера платы за газ» на региональном портале и в онлайн-заявлении указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Кроме того, нужно прикрепить необходимые документы и отправить онлайн-заявку.

Ведомство рассмотрит заявление, ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней.

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