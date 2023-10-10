Жители Подмосковья теперь могут получать архивные сведения из БТИ в электронном виде

На портале госуслуг Подмосковья появилась новая услуга. Теперь там можно получить архивные сведения из БТИ, сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, ИТ и связи.

Как отметила глава ведомства Надежда Куртяник, архивные справки из бюро технической инвентаризации в электронном виде поступят заявителю в течение десяти рабочих дней. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг, заполнить соответствующую онлайн-форму заявления и оплатить госпошлину.

К архивным сведениям БТИ относятся справки о собственности до 1998 года и справки об инвентаризационной стоимости. Данные документы могут понадобиться в том числе при постановке в очередь на жилье или земельный участок.

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