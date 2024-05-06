Жители Подмосковья узнали о самочувствии родственника в больнице по номеру 122 почти пять тысяч раз
Фото: [Unsplash]
Жители Подмосковья позвонили в больницу по номеру 122, чтобы уточнить информацию о состоянии родственника, который находится на лечении в стационаре, более четырех тысяч раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Чтобы справиться о самочувствии родственника, который в данный момент проходит лечение в одном из стационаров Подмосковья, необходимо позвонить по телефону 122 и оставить заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на интересующие вопросы», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Сервис был запущен в начале 2024 года. В ведомстве уточнили, что родственники смогут узнать о состоянии пациентов старше 18 лет. На данный момент услуга доступна в 49 больницах региона, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и госпитале ветеранов войн.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.