Жители Подмосковья узнали о самочувствии родственника в больнице по номеру 122 почти пять тысяч раз

«Чтобы справиться о самочувствии родственника, который в данный момент проходит лечение в одном из стационаров Подмосковья, необходимо позвонить по телефону 122 и оставить заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на интересующие вопросы», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.