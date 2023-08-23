Жители Подмосковья в этом году чаще всего оплачивали проезд в автобусах Мострансавто банковскими картами

С начала этого года пассажиры автобусов Мострансавто чаще всего оплачивали проезд бесконтактными банковскими картами. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что по ним было совершено более 72,6 миллиона трансакций, что составляет 57% от всех оплат. Наиболее популярен данный способ оплаты был на маршрутах № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)», № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники».

На втором месте по популярности оказался способ оплаты проезда картами «Стрелка» и «Тройка». Им воспользовались 54,5 миллиона пассажиров.