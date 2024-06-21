Жители Подмосковья вновь смогут проверить здоровье в парках региона

В эти выходные в парках Подмосковья снова будут работать выездные бригады врачей, жители региона смогут проверить свое здоровье в 34 парках, в том числе в Балашихе, Дубне, Егорьевске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«С начала лета уже почти две тысячи человек проверили свое здоровье в парках. Это очень удобный формат, позволяющий получить консультацию врача в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для проверки здоровья с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. В случае необходимости пациента могут направить в поликлинику, где он сможет пройти более углубленное обследование. С результатами обследования можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.