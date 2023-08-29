Жители Подмосковья воспользовались ботом по мерам соцподдержки почти пятьсот тысяч раз

Общество

Фото: [Unsplash]

Жители Московской области воспользовались ботом по мерам соцподдержки в соцсетях почти 500 тысяч раз. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Наибольшее количество запросов — по единому пособию на детей, их количество почти 53 тысячи. Сегодня чат-бот насчитывает уже больше 43 тысяч уникальных пользователей из Подмосковья», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

Воспользоваться помощником можно здесь. Он позволяет быстро получать информацию о различных мерах социальной поддержки, рассчитать размер универсального пособия и маткапитала и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.

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