Жители Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» почти семь миллионов раз

Общество

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Жители Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» с начала ее создания более 6,8 миллиона раз, более 4,6 миллиона — с мобильного устройства, остальные — со стационарного компьютера. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«По поручению губернатора Московской области [Андрея Воробьева] еще в 2020 году мы запустили интерактивный сервис — «Карту коммунальных услуг». Он создан для удобства жителей, чтобы они могли онлайн отслеживать такую информацию как даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В ведомстве уточнили, что сервис был особенно востребован в мае, когда в регионе началось плановое отключение горячего водоснабжения. Воспользоваться им можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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