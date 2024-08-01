Жители Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» почти семь миллионов раз

«По поручению губернатора Московской области [Андрея Воробьева] еще в 2020 году мы запустили интерактивный сервис — «Карту коммунальных услуг». Он создан для удобства жителей, чтобы они могли онлайн отслеживать такую информацию как даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.