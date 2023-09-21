Жители Подмосковья воспользовались сервисом «Легкий платеж» почти двадцать тысяч раз

С начала этого года жители воспользовались онлайн сервисом БТИ Московской области «Легкий платеж» более 18 тысяч раз, сообщили в областном Минимуществе.

«Для удобства жителей Подмосковья в БТИ Московской области были запущены не только онлайн услуги, но и сервисы. Одним из самых популярных является «Легкий платеж», он позволяет гражданам без комиссии оплатить любые услуги учреждения», — сказала гендиректор БТИ региона Елена Казимир.

Отметим, что для совершения платежа за заказанную услугу с помощью сервиса достаточно ввести номер и год заключения договора, последние четыре цифры контактного номера телефона и нажать на интерактивную кнопку «Оплатить». Воспользоваться им можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.