Жители Подмосковья воспользовались сервисом, позволяющим узнать об отключении горячей воды, более шести миллионов раз

Жители Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» с момента ее создания более шести миллионов раз, сервис позволяет узнать даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний и не только. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«По поручению губернатора Московской области [Андрея Воробьева] еще в 2020 году мы запустили интерактивный сервис — «Карту коммунальных услуг». Он создан для удобства жителей», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Чаще всего пользователи узнавали информацию с помощью мобильных устройств, при этом более двух миллионов раз — со стационарного компьютера. Повышенная активность пользователей в связи с плановым отключением горячего водоснабжения фиксируется в последний месяц — свыше 750 тысяч заходов. В ведомстве добавили, что для граждан также доступна опция подписки на «Карту коммунальных услуг», которая позволяет получать уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.