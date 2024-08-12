Жители Подмосковья, желающие пройти военную службу по контракту, могут рассчитывать на льготы и достойную оплату труда

Жители Подмосковья с активной жизненной позицией, которые хотят пройти службу по контракту, могут рассчитывать на ряд льгот для них и их семьи.

Так, участники специальной военной операции могут претендовать на бюджетные места для обучения своих детей в лучших вузах страны, а также достойное жилье, поскольку государство предоставляет их семьям льготную ипотеку. Также участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе, получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям и не только.

Военные также могут рассчитывать на достойную оплату труда. Так, единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации военнослужащий получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также они получают дополнительные стимулирующие выплаты в размере до одного миллиона в год и не только.

Узнать подробности о прохождении службы по контракту можно по ссылке или по телефону +7 (495) 990-77-77.

Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев, открытого при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.