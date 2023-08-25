Жители подмосковного Егорьевска довольны капитальным ремонтом школ

Егорьевцы удовлетворены ремонтом школ, который проведен в ходе подготовки к новому учебному году.

Своими впечатлениями жители поделились во время встречи с главой округа Дмитрием Викуловым, депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным и прокурором города Алексеем Савельевым. В обновленных школах нравится все — дизайн помещений, оборудованные классы, благоустроенные территории. На встрече были затронуты и другие темы, на которые получены исчерпывающие ответы.

Дмитрий Викулов и Максим Коркин совершили также рабочий выезд в поликлинику № 3, где капитальный ремонт по специальной программе губернатора на стадии завершения. К подрядчику вопросов нет, все идет по плану.