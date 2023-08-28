Жители подмосковного Подольска продолжают активно помогать бойцам СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске с первых дней начала специальной военной операции открылись пункты помощи воинским подразделениям и жителям Донбасса.
Волонтеры при поддержке администрации округа организовали регулярный сбор полезных грузов — продукты, медикаменты, теплые вещи, военную экипировку. Налажен пошив маскировочных сетей, изготовление окопных свечей. В качестве моральной поддержке молодежь устраивает патриотические акции, фестивали, школьники пишут письма поддержки бойцам.
Как отмечает глава Подольска Дмитрий Жариков, в зону СВО отправлен очередной груз.
«Нам очень приятно, что бойцы на передовой находят время написать подольчанам слова благодарности за помощь. Они знают, что мы не подведем и продолжим оказывать всемерную поддержку», — подчеркнул руководитель муниципалитета.
Адрес благотворительного фонда «Культурное развитие молодежи г. Подольска» и Волонтерский центр находятся на ул. Ульяновых, 1. Номер телефона: 8(4967)50-04-93.