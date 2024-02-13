Жители подмосковного Реутова направили помощь бойцам СВО и новым территориям

Почти две тонны помощи передал глава Реутова Филипп Науменко на фронт нашим бойцам вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым, заместителем гендиректора «НПО машиностроения» Михаилом Левицким и заместителем председателя Совета депутатов Реутова Анной Бабаловой.

Ожидается, что военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, доставят отопители, тепловизор, тележки для перевозки раненых, обмундирование, спальные мешки, продукты, средства гигиены, одеяла, термобелье, различные инструменты и другие необходимые вещи.

Также отправили груз в одну из школ в Луганске. Ребятам везут новое музыкальное оборудование, в том числе акустические системы, микрофоны, пульты и другую технику. Образовательное учреждение получит и новый спортивный инвентарь — баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, а также продукты, одежду и другую помощь.

Примечательно, что неравнодушные жители позаботились и о доме престарелых в Луганске. Пожилым людям доставят сушильную машину, постельное белье, одеяла, одежду, гигиенические принадлежности и продукты.