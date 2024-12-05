Жители подмосковного Серпухова заметили в небе НЛО

На кадрах, заснятых очевидцами, можно заметить объект круглой формы с яркими огнями по краям, который движется в воздухе на высоте приблизительно 150 метров. Он направлялся в северо-западном направлении в сторону Протвина. Местные жители предположили, что данный объект мог быть беспилотником, воздушным шаром или метеорологическим зондом. При этом точной информации о том, что это было, нет.

Ранее сообщалось, что в Канаде полиция нашла обломки восьмиугольного НЛО, сбитого истребителем США.