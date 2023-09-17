Жители подмосковной Балашихи могут присоединиться к акции «Литература — школам Донбасса»

Жители Балашихи могут передать ученикам освобожденных регионов энциклопедии, сборники сказок или любимые книги, которыми хочется поделиться. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Отмечается, что в одной из точек сбора — в средней школе №5 в микрорайоне Ольгино уже собрано порядка двухсот пятидесяти книг.

«Мы собрали произведения различных жанров, каждый ребенок сможет выбрать что-то на свой вкус. У нас есть и русская классика, и современные писатели, и красочные иллюстрированные книги для малышей. Наши ученики активно участвуют в акции — от первоклассников до учеников старших классов», — рассказала директор школы №5 Лидия Яньшина.

Региональная акция по сбору литературы для школьников Донбасса стартовала в начале этой недели и продлится до конца текущего месяца.

Напоминаем, что ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в преддверии Дня знаний из Подмосковья в новые регионы направили 7,5 тонн канцелярии в рамках акции «Доброе дело».