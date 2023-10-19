Жители подмосковной Коломны выступили за благоустройство сквера на набережной реки

В Коломне прошло активное обсуждение, какая территория в городе должна быть благоустроена в первую очередь.

На выбор жителям было представлено четыре варианта. Большинство голосов отдано скверу «Блюдечко», который находится рядом с набережной реки Коломенка. Именно ему суждено стать участником Всероссийского конкурса по благоустройству 2023 года. Как отмечают в социальных сетях коломенцы, сквер «Блюдечко» является своеобразным лицом города, сюда стекается большой поток туристов.

Впереди работа над составлением заявки для всероссийского конкурса. Администрация Коломны считает, что и в этом вопросе необходимо изучить общественное мнение. Творческие предложения будут приниматься с 17 октября по 5 ноября.