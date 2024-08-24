Жители подмосковных Люберец собрали еще три тонны помощи для Курской области

Жители городского округа Люберцы передали еще более трех тонн гуманитарной помощи в Курскую область. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Это товары первой необходимости, средства личной гигиены, продукты, одежда, медикаменты, детское питание, питьевая вода. Всего волонтеры доставят более трех тонн груза», — отметил Волков.

Он также напомнил, что в городском округе работают четыре пункта приема гуманитарной помощи. Кроме того, помочь участникам СВО, а также жителям Курской и Белгородской областей можно будет 31 августа, в День города Люберцы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков договорились об обмене опытом в сфере образования.