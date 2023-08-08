Жители Подольска бесплатно получают дорогостоящее лечение

Жители Подольска, которые столкнулись со сложными заболеваниями пульмонологического характера, теперь могут получать дорогостоящие лекарства по полису ОМС.

«Четыре человека получают противофибротическую терапию. Для тех, кто обратился раньше, закупки осуществляются через федеральный бюджет. Новым пациентам лекарства закупают через врачебную комиссию, и в течение трех-четырех недель они уже начинают получать препараты», - рассказал заведующий пульмонологическим отделением Подольской областной больницы Сергей Садыков.

Помощь пациентам оказывается после того, как они обратились по результатам КТ в медучреждение. Повод – редкое заболевание легких.

«Все назначения и рекомендации мы даем только после заключения главного внештатного специалиста пульмонолога министерства здравоохранения Московской области Станислава Терпигорева. Общение происходит дистанционно, посредством системы МедИнфо», - отметил Сергей Садыков.

Кстати, всех пациентов регулярно проверяют. И если необходимо изменяют дозировку медикаментов. При возникновении сложностей, пациентов госпитализируют в МОНИКИ.

Напомним, референсный центр на базе пульмонологического отделения ПОКБ стал четвертым в Московской области.