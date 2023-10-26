Жители Подольска могут выбрать, на каких участках построят тротуары

Жителей подмосковного городского округа Подольск приглашают поучаствовать в голосовании. На выбор горожан будут представлены тротуары, которые могут быть построены в 2024 году. Выбрать можно из ряда дорог Московской области.

Голосование проходит в электронном формате на региональном портале «Добродел». Жители городского округа Подольск могут отдать свой голос за один из трех дорожных участков: ММК-Толбино, Подольск-Быково, Старосимферопольское шоссе-Бережки. Голосование продлится до конца октября.

Ранее в Подольске представители муниципальной администрации, а также сотрудники правоохранительных органов и владельцы торговых комплексов провели совместное совещание. На повестке встречи ее участники обсуждали проблему поддержания в надлежащем состоянии прилегающих крупных торговых сетей региона.