Жители Подольска смогут бесплатно обменяться книгами

В парке культуры и отдыха имени Талалихина в городском округе Подольск открылась зона буккроссинга.

Теперь жители округа и гости парка могут выбрать понравившуюся книгу или наоборот — оставить уже прочитанный томик, чтобы произведением маститого классика или молодого современного автора смог насладиться кто-то еще.

Следует отметить и полет фантазии организаторов зоны буккроссинга — шкафы для прочитанных книг и журналов выполнены в виде отдельно стоящих букв, из которых образуется слово «Читай». Оригинальные шкафы с полками и секциями сделали своими руками ребята из школы «Юный мастер». Дети от 6 до 13 лет вместе с руководителем Владимиром Шевковым разработали дизайн шкафов, распилили по чертежам мебельные щиты и собрали из них буквы в человеческий рост.

Первые книги для буккроссинга появились от читателей Центральной детской библиотеки. Там отмечают, что такой «книговорот» позволяет дать книге вторую жизнь по принципу «прочитал – передай другому».

Взять новую книгу или поделиться своей приглашают жителей Подольска и гостей парка имени Талалихина.