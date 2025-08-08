Жители поселения забили тревогу из-за отсутствия воды с апреля

Жители хутора Арпачин в Ростовской области четвертый месяц живут в условиях острого водного кризиса. Как пишет rostovgazeta.ru, с апреля водопровод здесь работает с перебоями, а дождевая вода, которую местные собирают в бочки, к августу почернела от жары, но осталась единственным источником влаги.

Проблема тянется с 1990-х годов, когда забросили советский проект очистных сооружений на Маныче. Вместо этого хутор начали снабжать неочищенной водой из Дона. Строительство Багаевского гидроузла усугубило ситуацию, а водозабор теперь принимает все загрязнения реки.

«Станцию с очистными сооружениями закрыли и решили нам подавать воду с Дона», — рассказал корреспонденту RostovGazeta местный житель Александр.

По словам жителей, власти разных уровней десятилетиями откладывали решение вопроса, ссылаясь на дороговизну проектов.

В июле 2025 года СК в третий раз начал проверку. Председатель СКР Бастрыкин лично контролирует расследование после двух предыдущих случаев, когда местная прокуратура закрывала дела.

