Жители против УК: битва за дореволюционные росписи на черной лестнице в Петербурге
В Адмиралтейском районе Петербурга уничтожают уникальные дореволюционные фрески
В Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг уникальной исторической находки. В доме на Можайской улице, 33, имеющем статус выявленного объекта культурного наследия, начали закрашивать дореволюционные росписи, обнаруженные на черной лестнице.
Как сообщает «Фонтанка», борьба за сохранение росписей длится несколько месяцев. Совет дома во главе с Реной Мехтиевой выступает за их реставрацию, в то время как управляющая компания ЖКС № 3 Адмиралтейского района настаивает на косметическом ремонте. Жители утверждают, что их предложения о совместном графике работ игнорируются. Экспертиза, проведенная в октябре 2025 года аттестованным реставратором из Академии имени Штиглица Тимуром Кривулько, подтвердила высокую историческую ценность находки. Согласно официальному заключению, живописные слои, покрытые восемью слоями краски, стилистически соответствуют 1906–1907 годам — времени постройки здания. Тем не менее, работы по закрашиванию ведутся, что жители связывают с ранее полученным управляющей компанией предписанием ГЖИ из-за жалоб на состояние лестницы.