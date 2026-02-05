Жители против УК: битва за дореволюционные росписи на черной лестнице в Петербурге

Как сообщает «Фонтанка», борьба за сохранение росписей длится несколько месяцев. Совет дома во главе с Реной Мехтиевой выступает за их реставрацию, в то время как управляющая компания ЖКС № 3 Адмиралтейского района настаивает на косметическом ремонте. Жители утверждают, что их предложения о совместном графике работ игнорируются. Экспертиза, проведенная в октябре 2025 года аттестованным реставратором из Академии имени Штиглица Тимуром Кривулько, подтвердила высокую историческую ценность находки. Согласно официальному заключению, живописные слои, покрытые восемью слоями краски, стилистически соответствуют 1906–1907 годам — времени постройки здания. Тем не менее, работы по закрашиванию ведутся, что жители связывают с ранее полученным управляющей компанией предписанием ГЖИ из-за жалоб на состояние лестницы.