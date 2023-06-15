Жители РФ назвали наиболее раздражающие их свадебные ритуалы

Летний сезон является традиционной порой свадеб. Нередко при разработке сценария торжества осуждается соблюдение свадебных обычаев. Однако среди молодоженов одни обряды пользуются популярностью, другие же уходят в прошлое. Об этом сообщает Life.ru .

Согласно результатам опроса, большинство россиян уважают соблюдение традиций, тем не менее 20% из них не хотят их проводить на своей свадьбе. Так, наиболее популярным соблюдаемым ритуалом является бросание букета невесты, его обычно проводят больше половины пар. Также соблюдаемыми ритуалами являются конкурсы, проводимые тамадой, откусывание каравая, выкуп невесты.

Отмечается, что к самым нелюбимым традициям относятся разбивание бокалов, зажжение семейного очага и выпускание голубей.

Добавляется, что соблюдение традиций во многом различно по гендерному признаку. Так, почти две трети девушек предпочитают бросание букета подружкам, трети нравится зажигание семейного очага. В свою очередь, почти половина мужчин уважают ритуал выкупа невесты и треть – разбивание бокалов.