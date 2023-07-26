Жители РФ перечислили наиболее недооцененные в плане зарплаты профессии

Почти половина жителей России считают наиболее недооцененной в плане зарплаты профессию воспитателя. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что воспитатели должны иметь зарплату около 100 тыс. рублей.

Добавляется, что также более трети опрошенных считают, что большей зарплаты достойны врачи. По их мнению, доход представителей данной профессии должен составлять не менее 130 тыс. рублей. Также преподаватели должны зарабтывать не менее 100 тыс. рублей в месяц.

Поясняется, что зарплату в 100 тыс. рублей должны получать соцработники, ученые и инженеры.